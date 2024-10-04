«Перебор»: Спецслужбы не дадут «расползтись» новым «шпионским» очкам

Спецслужбы не позволят «расползтись» среди гражданских очкам, которые в режиме реального времени находят попавшихся на камеру людей в соцсетях, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что двое студентов из Гарварда разработали очки, которые в режиме реального времени находят попавшихся на камеру людей в соцсетях. Они прокачали гарнитуру от Ray-Ban, написав программу, и протестировали на своих знакомых. Технология работает так: очки с камерой транслируют видео в одну из соцсетей, из трансляции берется изображение лица, далее человека ищут по соцсетям, и через несколько секунд программа отправляет на смартфон всю найденную информацию. Это не только имя и фамилия, но и номера телефонов и конфиденциальный номер социального страхования США, с помощью которого можно получать данные к банковским картам. Разработчики не раскрывают программный код и обещают не злоупотреблять технологией.