«Перебор»: Спецслужбы не дадут «расползтись» новым «шпионским» очкам
Злоумышленники легко могут «прикрутить» в очки распознавание лица и идентификацию по нему, отметил в эфире НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Спецслужбы не позволят «расползтись» среди гражданских очкам, которые в режиме реального времени находят попавшихся на камеру людей в соцсетях, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что двое студентов из Гарварда разработали очки, которые в режиме реального времени находят попавшихся на камеру людей в соцсетях. Они прокачали гарнитуру от Ray-Ban, написав программу, и протестировали на своих знакомых. Технология работает так: очки с камерой транслируют видео в одну из соцсетей, из трансляции берется изображение лица, далее человека ищут по соцсетям, и через несколько секунд программа отправляет на смартфон всю найденную информацию. Это не только имя и фамилия, но и номера телефонов и конфиденциальный номер социального страхования США, с помощью которого можно получать данные к банковским картам. Разработчики не раскрывают программный код и обещают не злоупотреблять технологией.
«Это вполне себе реальная задача и кто-то, наверное, даже давно пользуется этим. Спецслужбы не позволят таким устройствам массово расползтись по рынку. Это не прерогатива гражданского рынка, чтобы люди ходили вот с такими очками и все про всех знали. Это перебор. Но, насколько мне известно, никаких в эту сторону нормативно-правовых актов в России нет, чтобы запретить такой гаджет», – сказал Корнейчук.
При этом он напомнил, что у очков Apple Vision Pro были проблемы с тем, чтобы достичь необходимого уровня производительности в компактном размере.
«Насколько мне известно, у Apple были проблемы с тем, чтобы достичь необходимого уровня производительности в каких-то более компактных очках. И размер текущих очков обусловлен тем, что им нужно было куда-то разместить достаточно производительный процессор. Понятное дело, что здесь можно обойтись меньшей мощностью, но надо, чтобы обрабатывал все это смартфон или тогда очки будут громоздкие. Чтобы это был какой-то суперкомпактный гаджет, то просто должен быть аккумулятор, камера и устройство передачи, а реальной обработкой будет заниматься уже смартфон. Но сразу возникает вопрос о производительности… Где столько производительности найти, интернет и так далее. Либо очки будут сразу выдавать свой вид, что они большие и тяжелые», – сказал Корнейчук.
По словам эксперта, злоумышленники легко могут «прикрутить» распознавание лица и идентификацию по нему в очки.
«База данных по гражданам постоянно сливается в интернет, злоумышленники это все покупают, продают. А соцсети – это вообще открытая информация. Соответственно, осталось просто прикрутить распознавание лица и по лицу идентификацию. Если у злоумышленников есть эта база данных, то есть соотнесение лиц и личности, то они это смогут сделать. Либо они смогут это сделать через прокладку в виде соцсетей. То есть, человек сам свою фотографию выложил, и уже по соцсети будет найдено, что за человек, а дальше уже будет проверка счетов, привязанных карт. Если человек соцсетей не ведет сам, то злоумышленникам будет очень сложно все это реализовать. Если у человека есть страничка в любой соцсети, тогда, конечно, проще», – добавил он.
Ранее в МИСИС, ВШЭ и Sber AI Lab разработали новый метод распознавания лиц и эмоций на видео. По словам разработчиков, этот способ до 30 раз быстрее по сравнению с классическими подходами в этой сфере, передает «Радиоточка НСН».
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