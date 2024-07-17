СМИ: В Госдуме введут систему распознавания лиц для депутатов и сотрудников

Системы распознавания лиц установят на входах в Госдуму к началу осенней сессии. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на двух депутатов палаты.

По данным издания, парламентариев предупредили, что до 6 сентября на подъездах со стороны старого здания в Охотном Ряду и нового здания в Георгиевском переулке появятся турникеты с возможностью распознавания лиц, в дальнейшем система будет расширена. В связи с этим депутатам, их помощникам, работникам аппарата предстоит сфотографироваться в бюро пропусков, чтобы добавить снимки в базу.

«Причем сотрудников нижней палаты предупредили, что будет большой переходный период, когда будут работать и новая система с турникетами, и проход в старом порядке с предъявлением документов и проверкой их по базе», — отмечается в материале.

Как отметил источник, проход в Госдуму по новой системе с осени будут проводить в тестовом режиме.

В нижней палате парламента предлагали ввести систему распознавания лиц еще в 2017 году: тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой о внедрении биометрической регистрации для голосования по законопроектам. Систему планировали запустить в 2019-м, однако она не была введена.

Между тем депутатов и сенаторов обязали получать согласование на выезды из России, не связанные со служебными командировками, президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. При нарушении порядка законодателей могут досрочно лишить полномочий, пишет Ura.ru.

