От крупнейшего в мире айсберга А23а откололась глыба размером 80 квадратных километров

Глыба размером около 80 квадратных километров откололась от крупнейшего в мире айсберга А23а, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического НИИ России.

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Таким образом айсберг потерял около 2% своей площади.

По словам специалистов, что с ноября 2023 года площадь айсберга уменьшилась почти на 11%.

Ранее стало известно, что в Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института
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