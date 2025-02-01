От крупнейшего в мире айсберга А23а откололась глыба размером 80 квадратных километров
1 февраля 202521:27
Глыба размером около 80 квадратных километров откололась от крупнейшего в мире айсберга А23а, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического НИИ России.
Таким образом айсберг потерял около 2% своей площади.
По словам специалистов, что с ноября 2023 года площадь айсберга уменьшилась почти на 11%.
Ранее стало известно, что в Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru