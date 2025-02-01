От крупнейшего в мире айсберга А23а откололась глыба размером 80 квадратных километров

Таким образом айсберг потерял около 2% своей площади.



По словам специалистов, что с ноября 2023 года площадь айсберга уменьшилась почти на 11%.

Ранее стало известно, что в Антарктиде зафиксирован рекордно низкий за всю историю наблюдений уровень льда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

