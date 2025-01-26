«Роскосмос» опубликовал фото угрожающего британскому острову айсберга

Спутник России сфотографировал крупнейший в мире айсберг A23a, который угрожает британскому острову, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

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Его площадь составляет 3672 кв. км и весит он почти 1 трлн тонн. Айсберг приближается к острову Южная Георгия.

Если он столкнется с сушей, то это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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