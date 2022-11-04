Онкологи создали вакцины от рака из старых раковых клеток
Вакцинация стареющими раковыми клетками улучшает способность иммунной системы сопротивляться и уничтожать злокачественные клетки. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института биомедицины и Каролинского института в Швеции. Результаты их исследований опубликованы в журнале Cancer Discovery.
Экспериментаторы сделали инъекции здоровым мышам стареющими раковыми клетками меланомы или поджелудочной железы. Животным стимулировали образование опухолей. При этом большая их часть избежала развития рака.
Исследователи считают, поскольку стареющие клетки являются живыми, они дольше мертвых задерживаются в организме и лучше стимулируют иммунную систему. При этом из-за отсутствия способности клеток к делению стареющие клетки не способны сформировать опухоль. Именно поэтому ученые выбрали их в качестве препарата для вакцинации.
По итогам опытов с людьми подтвердились первоначальные выводы о том, что именно состарившиеся раковые клетки человека также обладают наибольшей способностью активировать иммунную систему. Исследователи начали изучать эффективности терапии стареющими клетками одновременно со стандартной иммунотерапией.
Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова заявила «Радиоточке НСН» , что экологический фактор, согласно последним исследованием онкологов всем мире, не входит в число основных причин возникновения рака.
«Причины разные. Онкологи на первое место ставят курение, оно имеет колоссальное воздействие на организм, причем сейчас в мире проведены работы, доказывающие, что все эти парящие и прочие курительные смеси воздействуют на организм не менее сильно в плане вреда, чем табакокурение. Следующая причина – нездоровый образ жизни: лишний вес, сидячий образ жизни, принятие некоторых лекарственных препаратов, приводящих к нарушениям в организме. Это инфекционные заболевания. Экологический фактор, кстати, онкологи ставят только на восьмое место. Сейчас еще одну причину называют –[генетическая] поломка», - перечислила главные причина Боровова.
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