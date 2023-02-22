Соцсети и мессенджеры стали доступнее для абонентов одного из операторов «большой пятерки»
Пользователи социальных сетей, мессенджеров, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисов получили возможность быстрее скачивать и загружать файлы, вести прямые трансляции, а также играть в онлайн-игры с минимальными задержками благодаря повышению МегаФоном пропускной способности в каналах связи с сервисами VK на 45% и с Telegram на 40%.
Широкий канал связи увеличивает скорость и снижает время отклика сервера. Такое техническое решение позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных. Оператор расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам VK в семи городах: Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске.
Как отметил технический директор компании Алексей Титов, ежедневно с помощью мобильного интернета абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. Исходя из этого, оператор стремится обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и вэб-ресурсов.
Интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год. Так, в январе текущего года трафик вырос на 62% к тому же месяцу 2022 года. Наиболее популярные проекты VK - «Одноклассники» и «Вконтакте». Участники данных соцсетей активно потребляют так называемый «тяжёлый» контент. Например, в январе видеотрафик в сервисе «Вконтакте» вырос почти в 2,5 раза к январю 2022 года.
Также специалисты МегаФона нарастили пропускную способность в Telegram на 40% до 1400 Гб/с. Расширение каналов обеспечит абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере, который уже в течение последних 11 месяцев остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений. В январе абонентский трафик там вырос в три раза к прошлому году.
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