Новый вид водорослей нашли на Байкале

Он может оказаться десятым видом данного рода, а девять других в 1920-х годах описал советский ботаник Константин Мейер.

По словам ученых, водоросли Draparnaldioides играют важную роль в жизни Байкала и образуют целый растительный пояс.

Ранее сообщалось, что со дна Байкала достали статую рыцаря, которую недавно установил дайвинг-клуб. После появления арт-объекта общественники начали опасаться о его вредном влиянии на экологию озера.



