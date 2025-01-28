Новый вид водорослей нашли на Байкале
Российские ученые обнаружили ранее неизученный эндемичный вид водорослей рода Draparnaldioides на Байкале. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Озеро Байкал».
Байкальский музей Сибирского отделения РАН завершил изучение редких и исчезающих видов флоры Байкальской природной территории. В ходе работы, которая продлилась в течение года, ученые полагают, что обнаружили новый вид водорослей: Ольхонский морфотип Draparnaldioides. Ранее он не был зарегистрирован в научных исследованиях.
Он может оказаться десятым видом данного рода, а девять других в 1920-х годах описал советский ботаник Константин Мейер.
По словам ученых, водоросли Draparnaldioides играют важную роль в жизни Байкала и образуют целый растительный пояс.
Ранее сообщалось, что со дна Байкала достали статую рыцаря, которую недавно установил дайвинг-клуб. После появления арт-объекта общественники начали опасаться о его вредном влиянии на экологию озера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru