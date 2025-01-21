Со дна Байкала достали статую рыцаря
Статую рыцаря достали со дна озера Байкал. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Идея установить рыцаря для «охраны» озера принадлежала участникам частного дайвинг-клуба, однако ее не оценили интернет-пользователи, высказавшие мнение, что объект нанесет экологический урон озеру.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен заявил, что сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории необходимы для развития БАМ и Транссибирской магистралей, это важный экономический фактор, а экологам беспокоиться не стоит, поскольку ущерб природе максимально компенсируется. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru