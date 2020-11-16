Новые навигационные спутники ГЛОНАСС будут в четыре раза дороже прежних
Космические аппараты нового поколения «Глонасс-К2», запуск которых намечен с 2021 года, будут стоить в четыре раза дороже, чем спутники, из которых состоит отечественная навигационная группировка ГЛОНАСС – «Глонасс-М», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».
Причины такой разницы в стоимости не раскрываются. Всего планируется изготовить 15 новых аппаратов. «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» отличаются от предыдущих аппаратов большим количеством излучаемых навигационных сигналов и большим сроком службы.
Сегодня орбитальная группировка глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов.
Ранее президент России Владимир Путин указал на задержки с утверждением некоторых программ в космической отрасли – поручения по их подготовке были даны Роскосмосу – и заявил о необходимости оперативно исправить сложившуюся ситуацию. В частности, речь шла о программе разработки ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создания космической группировки «Сфера», а также дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- Умер министр иностранных дел Сирии
- Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц
- Новые навигационные спутники ГЛОНАСС будут в четыре раза дороже прежних
- Трамп отметил заслуги своей администрации при запуске Crew Dragon
- Перечислены первые признаки рака головного мозга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru