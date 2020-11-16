Новые навигационные спутники ГЛОНАСС будут в четыре раза дороже прежних

Космические аппараты нового поколения «Глонасс-К2», запуск которых намечен с 2021 года, будут стоить в четыре раза дороже, чем спутники, из которых состоит отечественная навигационная группировка ГЛОНАСС – «Глонасс-М», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Причины такой разницы в стоимости не раскрываются. Всего планируется изготовить 15 новых аппаратов. «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» отличаются от предыдущих аппаратов большим количеством излучаемых навигационных сигналов и большим сроком службы.