Китай объявил о запуске конкурента GPS и ГЛОНАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественной церемонии в связи развёртыванием китайской глобальной навигационной системы Beidou-3, официально объявив о её запуске. Мероприятие прошло в Доме народных собраний в Пекине, передаёт RT.

Работы по созданию навигационной системы Beidou-3 начались ещё в 2000 году. Сначала на орбиту выводили спутники первого и второго поколения. С запуском спутников третьего поколения система стала глобальной. Последний спутник был выведен на орбиту 23 июня.

Beidou – четвёртая глобальная навигационная система. Она будет конкурировать с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.

