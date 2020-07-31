Китай объявил о запуске конкурента GPS и ГЛОНАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественной церемонии в связи развёртыванием китайской глобальной навигационной системы Beidou-3, официально объявив о её запуске. Мероприятие прошло в Доме народных собраний в Пекине, передаёт RT.
Работы по созданию навигационной системы Beidou-3 начались ещё в 2000 году. Сначала на орбиту выводили спутники первого и второго поколения. С запуском спутников третьего поколения система стала глобальной. Последний спутник был выведен на орбиту 23 июня.
Beidou – четвёртая глобальная навигационная система. Она будет конкурировать с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
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