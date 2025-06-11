Новая «Волна»: В России оценили перспективы отечественного аналога Apple Pay
Появление национального сервиса — это прекрасно, но он не захватит другие рынки, рассказал НСН Владимир Шевченко.
Платежная система «Волна» сильно облегчит жизнь российских пользователей iPhone, но в других странах она не станет популярной, заявил главный редактор банковского интернет-портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.
ВТБ объявил о запуске тестирования аналога Apple Pay — сервиса бесконтактной оплаты для пользователей iOS «Волна», разработанного Национальной системой платежных карт. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Эксперт отметил, что этот продукт очень полезен для российского рынка, но не для иностранных.
«Создание этой системы — это очень хорошо для российских клиентов. Она будет очень удобна тем пользователям Apple, которые потеряли возможность расплачиваться телефоном в 2022 году, им станет очень приятно, когда появится такой аналог. В Белоруссии новая система может быть еще получит популярность, но не уверен, что где-нибудь еще. ВТБ может попытаться продвигать эту услугу в тех странах, где у него есть филиалы, например, в Китае. Она способна заинтересовать китайцев, которые постоянно приезжают к нам в деловые поездки или в командировки, но я не верю в то, что если закрыть глаза и заглянуть в будущее на 20 лет, то мы увидим, как этот сервис захватил весь мир», — заключил он.
Ранее Шевченко рассказал НСН, как Россия опередила США по развитию платежных технологий
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