Платежная система «Волна» сильно облегчит жизнь российских пользователей iPhone, но в других странах она не станет популярной, заявил главный редактор банковского интернет-портала Finnews.ru, аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.

ВТБ объявил о запуске тестирования аналога Apple Pay — сервиса бесконтактной оплаты для пользователей iOS «Волна», разработанного Национальной системой платежных карт. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Эксперт отметил, что этот продукт очень полезен для российского рынка, но не для иностранных.