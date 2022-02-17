Новая российская вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной - Гинцбург

Он заявил, что это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и увеличить специфичность антител. Как отметил ученый, два укола вакциной делается всегда, если это «неживая вакцина». Отмечается, что в новом препарате не будет содержаться живого вируса.

Центр им. Гамалеи получил от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц.

Кроме того, Центр эпидемиологии и микробиологии может в ближайшее время получить разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител.

