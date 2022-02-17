Новая российская вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной - Гинцбург

Новая вакцина от COVID-19 российского производства, в составе которой вирусоподобные частицы, будет двухкомпонентной, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В центре Гамалеи анонсировали испытания препарата из антител к разным штаммам COVID-19

Он заявил, что это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и увеличить специфичность антител. Как отметил ученый, два укола вакциной делается всегда, если это «неживая вакцина». Отмечается, что в новом препарате не будет содержаться живого вируса.

Центр им. Гамалеи получил от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц.

Кроме того, Центр эпидемиологии и микробиологии может в ближайшее время получить разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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