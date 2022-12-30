«Ноу-хау не станет»: Новая российская операционная система вызвала вопросы
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» сказал НСН, что это вряд ли будет целесообразно с экономической точки зрения.
Разработка российскими компаниями новой мобильной операционной системы на базе Android не будет экономически выгодной, так как не затронет иностранные гаджеты, заявил НСН гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Ранее стало известно, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services. Щельцин не уверен, что это будет целесообразно с экономической точки зрения.
«Это не будет каким-то ноу-хау, это тривиальная задача. Речь идет не о новой операционной системе, а на базе Android. Операционная система Huawei, системы от китайских производителей – это все на базе Android, есть готовые элементы, опыт, понимание, куда идти. О сроках сложно говорить, так как бюрократия, технически это несложно. Вопрос в том, какая здесь экономическая целесообразность и потенциал внешних коллабораций», - отметил Щельцин.
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» подчеркнул, что в любом случае новую операционную систему ждет непростой путь, так как устанавливать ее на иностранные гаджеты будет проблематично.
«И вопрос в том, как они планируют выходить на рынок, на каких гаджетах они планируют предустанавливаться, планируют ли они предустанавливаться на иностранные гаджеты, которых у нас больше всего, но которые не заинтересованы в установке другой операционной системы. Это противоречит контрактам поставщиков с Google. Большая тема - экосистемы вокруг операционной системы – поиск, реклама на дополнительных страницах, реклама при поиске, дополнительное использование информации о человеке, чтобы предлагать ему рекламу. Такой непростой путь должен оправдываться экономическими планами по рекламе», - объяснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение на устройства Apple в отделениях. В апреле приложение «Сбербанк Онлайн» стало недоступно в магазине приложений AppStore из-за санкций. В августе в App Store появился аналог - приложение СБОЛ, но позже оно также было удалено из магазина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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