«Ноу-хау не станет»: Новая российская операционная система вызвала вопросы

Разработка российскими компаниями новой мобильной операционной системы на базе Android не будет экономически выгодной, так как не затронет иностранные гаджеты, заявил НСН гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее стало известно, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android и платформы, способной заменить Google Mobile Services. Щельцин не уверен, что это будет целесообразно с экономической точки зрения.



«Это не будет каким-то ноу-хау, это тривиальная задача. Речь идет не о новой операционной системе, а на базе Android. Операционная система Huawei, системы от китайских производителей – это все на базе Android, есть готовые элементы, опыт, понимание, куда идти. О сроках сложно говорить, так как бюрократия, технически это несложно. Вопрос в том, какая здесь экономическая целесообразность и потенциал внешних коллабораций», - отметил Щельцин.