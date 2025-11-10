Аккумуляторы в смартфонах надо менять каждые три года, при этом их портит не быстрая зарядка, а нагрев, заявил в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Согласно исследованию HTX Studio, современные аккумуляторы хорошо переносят быструю зарядку, а сохранение уровня заряда между 30 и 80% незначительно продлевает срок их службы. Корнейчук подтвердил, что лучше избегать минимальных и максимальных показателей зарядки.