«Ночь, жара и максимум»: Техноблогер развеял мифы о зарядке смартфонов
Полная зарядка или разрядка аккумуляторов вредна, при этом гаджеты можно оставлять включенными в розетку на ночь, сказал в эфире НСН Илья Корнейчук.
Аккумуляторы в смартфонах надо менять каждые три года, при этом их портит не быстрая зарядка, а нагрев, заявил в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Согласно исследованию HTX Studio, современные аккумуляторы хорошо переносят быструю зарядку, а сохранение уровня заряда между 30 и 80% незначительно продлевает срок их службы. Корнейчук подтвердил, что лучше избегать минимальных и максимальных показателей зарядки.
«Не следует заряжать и разряжать телефон полностью. Это плохо для современных аккумуляторов, а для аккумуляторов на основе лития это настоятельно не рекомендуется делать. При этом можно заряжать и медленной, и быстрой зарядкой. Деградация разных аккумуляторов происходит по-разному, это не универсальная история. На скорость деградации аккумулятора может влиять нагрев. Она может быть быстрее, если идет чрезмерный нагрев при быстрой беспроводной зарядке. Никаких проблем в ночной зарядке тоже нет, это отлично. Медленная ночная зарядка может незначительно продлить срок службы аккумулятора, но за два-три года вы этого даже не заметите», - отметил эксперт.
При этом Корнейчук утверждает, что аккумуляторы в смартфонах надо менять.
«После трех лет использования смартфона, когда вы поймете, что он стал работать сильно медленнее, а заряда стало хватать сильно меньше, просто пойдите и поменяйте аккумулятор. К сожалению, при этой процедуре ухудшается пылевлагозащита, но зато трехлетний смартфон начнет ощущаться, как новый. Производители не хотят, чтобы мы с вами думали, что аккумулятор - это расходник, но это именно так. Это расходник, который можно и нужно менять через 2-3 года использования», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что Apple может отказаться от классических цветов в iPhone 18 Pro и выпустить их в бордовом, фиолетовом и кофейном цветах. Директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что самый популярный цвет iPhone – черный, усомнившись, что ради эксперимента в Apple откажутся от классики.
