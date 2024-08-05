Маск рассказал, что второй человек получил имплант от Neuralink

«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо», — рассказал Маск.

Миллиардер подчеркнул, что в мозге пациента функционируют 400 электродов, «там много сигналов». Как отметил Маск, имплант работает «очень хорошо».

В январе предприниматель рассказал, что первому в мире человеку — 29-летнему Ноланду Арбо — вживили мозговой имплант. Как ожидается, к концу года число пациентов с имплантами Neuralink может достигнуть десяти, пишет Ura.ru.

