Маск рассказал, что второй человек получил имплант от Neuralink

Второй человек прошел процедуру вживления импланта от компании Neuralink, она была успешной. Об этом заявил основатель организации бизнесмен Илон Маск в подкасте YouTube-блогера Лекса Фридмана.

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«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо», — рассказал Маск.

Миллиардер подчеркнул, что в мозге пациента функционируют 400 электродов, «там много сигналов». Как отметил Маск, имплант работает «очень хорошо».

В январе предприниматель рассказал, что первому в мире человеку — 29-летнему Ноланду Арбо — вживили мозговой имплант. Как ожидается, к концу года число пациентов с имплантами Neuralink может достигнуть десяти, пишет Ura.ru.

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
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