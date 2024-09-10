«Нет возможности экспорта»: Уход Wix из России лишит пользователей доступа к сайтам

Как добавил собеседник НСН, другие зарубежные сервисы в ближайшее время тоже могут объявить об ограничении работы в России.

«С учетом вступления в силу новых санкций (США с 12 сентября. - прим. НСН), запрещающих поставки российским клиентам практически любых IT-услуг, довольно велика вероятность того, что немногие оставшиеся западные и, в первую очередь, американские сервисы начнут отказываться от сотрудничества с россиянами. Вряд ли текущее ограничение приведет к «наплыву» на российские хостинги, поскольку российских клиентов Wix, по нашим оценкам, немного. Но российские хостинг-провайдеры справятся даже с кратным с увеличением клиентской базы», - резюмировал он.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын рассказал «Радиоточке НСН», что на рынке доступно достаточно аналогов Wix, и переход на другой сервис займет у пользователей две недели.

