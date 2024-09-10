«Нет возможности экспорта»: Уход Wix из России лишит пользователей доступа к сайтам
Вслед за Wix ряд зарубежных сервисов в ближайшее время тоже может объявить об ограничении работы в России, сказал НСН Андрей Воробьев.
Лишь малое количество россиян продолжает пользоваться сервисом Wix, потому его блокировка не приведет к наплыву новых пользователей на российские хостинги, сообщил в интервью НСН директор Координационного центра доменов RU/.РФ Андрей Воробьев.
Облачный сервис для создания сайтов Wix с 12 сентября ограничит доступ к своим сервисам для россиян, сообщила поддержка платформы. Уточняется, что блокировка затронет как платные, так и бесплатные аккаунты резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам российских аккаунтов, будут сняты с публикации. В связи с этим Wix порекомендовал владельцам доменов перенести их на другой хостинг. Воробьев пояснил, что с уходом сервиса сайты, созданные с его помощью, придется разрабатывать заново.
«Домен перенести получится, для этого сервис опубликовал необходимый алгоритм действий. Но перенести сайт с Wix не выйдет, поскольку сервис использует проприетарный формат данных и не предоставляет возможности экспорта. Сайт придется создавать заново на одной из аналогичных российских платформ или полноценной CMS», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, другие зарубежные сервисы в ближайшее время тоже могут объявить об ограничении работы в России.
«С учетом вступления в силу новых санкций (США с 12 сентября. - прим. НСН), запрещающих поставки российским клиентам практически любых IT-услуг, довольно велика вероятность того, что немногие оставшиеся западные и, в первую очередь, американские сервисы начнут отказываться от сотрудничества с россиянами. Вряд ли текущее ограничение приведет к «наплыву» на российские хостинги, поскольку российских клиентов Wix, по нашим оценкам, немного. Но российские хостинг-провайдеры справятся даже с кратным с увеличением клиентской базы», - резюмировал он.
Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын рассказал «Радиоточке НСН», что на рынке доступно достаточно аналогов Wix, и переход на другой сервис займет у пользователей две недели.
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