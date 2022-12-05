Непредсказуемый Маск: В РАН рассказали о последствиях вживления человеку чипов

«Безусловно, то, что сейчас делает Маск на этом поприще, может привести к появлению принципиально новых возможностей для человечества. Скорее всего, первые такие эксперименты будут проведены на полностью парализованных пациентах, которым любой способ коммуникации с внешним миром будет благо, лучше, чем их текущее состояние. И только через несколько лет, когда будет показано, что эти импланты эффективно и без последствий работают, можно будет подумать об имплантации их здоровым людям для расширения их возможностей», - отметил он.

Также Малышев рассказал, с какими сложностями бизнесмен точно столкнется на своем пути.

«Все интерфейсы «мозг-компьютер» делятся на два принципиально разных вида – инвазивные и неинвазивные. Неинвазивные регистрируют активность мозга при помощи ЭЭГ (электроэнцефалограмма) – они медленные и не очень эффективные. Инвазивные интерфейсы используют для регистрации активности мозга электроды, которые погружаются непосредственно в мозг. Такие интерфейсы гораздо более эффективны, однако основная проблема, что электрод в мозге через несколько лет «зарастает» и перестает регистрировать. Успех Маска будет завесить в основном от того, как они смогут решить эту проблему», - объяснил собеседник НСН.

Более того, подобные эксперименты могут стать непредсказуемыми, если речь зайдет о стимуляции мозга, добавил эксперт.

«Что касается опасности их влияния на мозг человека. Насколько можно судить, в настоящее время данные интерфейсы будут только регистрировать активность мозга и передавать ее наружу для управления различными устройствами. В этом случае опасности влияния такого импланта на сознание и личность человека быть не должно. Однако если представить обратное направление – стимуляцию мозга – то тут уже последствия могут быть совершенно непредсказуемыми», - предупредил Малышев.

При этом ранее Маск пообещал, что компания будет действовать аккуратно. По его словам, необходимые меры предосторожности были приняты ранее при вживлении чипа животным во время подобных исследований.

В феврале прошлого года стартап Neuralink провел исследование чипа на обезьянах. Эксперты научили животное двигать курсором по экрану без помощи джойстика.

