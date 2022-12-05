Непредсказуемый Маск: В РАН рассказали о последствиях вживления человеку чипов
Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев заявил, что только стимуляция мозга может быть опасна.
Деятельность компании Илона Маска по изучению вживления чипов человеку может открыть принципиально новые возможности для человечества, если речь не зайдет о стимуляции мозга, заявил директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что компания Neuralink планирует через полгода впервые вживить человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук. Об этом заявил владелец Neuralink бизнесмен Илон Маск. Малышев рассказал о положительных и негативных последствиях такого проекта.
«Безусловно, то, что сейчас делает Маск на этом поприще, может привести к появлению принципиально новых возможностей для человечества. Скорее всего, первые такие эксперименты будут проведены на полностью парализованных пациентах, которым любой способ коммуникации с внешним миром будет благо, лучше, чем их текущее состояние. И только через несколько лет, когда будет показано, что эти импланты эффективно и без последствий работают, можно будет подумать об имплантации их здоровым людям для расширения их возможностей», - отметил он.
Также Малышев рассказал, с какими сложностями бизнесмен точно столкнется на своем пути.
«Все интерфейсы «мозг-компьютер» делятся на два принципиально разных вида – инвазивные и неинвазивные. Неинвазивные регистрируют активность мозга при помощи ЭЭГ (электроэнцефалограмма) – они медленные и не очень эффективные. Инвазивные интерфейсы используют для регистрации активности мозга электроды, которые погружаются непосредственно в мозг. Такие интерфейсы гораздо более эффективны, однако основная проблема, что электрод в мозге через несколько лет «зарастает» и перестает регистрировать. Успех Маска будет завесить в основном от того, как они смогут решить эту проблему», - объяснил собеседник НСН.
Более того, подобные эксперименты могут стать непредсказуемыми, если речь зайдет о стимуляции мозга, добавил эксперт.
«Что касается опасности их влияния на мозг человека. Насколько можно судить, в настоящее время данные интерфейсы будут только регистрировать активность мозга и передавать ее наружу для управления различными устройствами. В этом случае опасности влияния такого импланта на сознание и личность человека быть не должно. Однако если представить обратное направление – стимуляцию мозга – то тут уже последствия могут быть совершенно непредсказуемыми», - предупредил Малышев.
При этом ранее Маск пообещал, что компания будет действовать аккуратно. По его словам, необходимые меры предосторожности были приняты ранее при вживлении чипа животным во время подобных исследований.
В феврале прошлого года стартап Neuralink провел исследование чипа на обезьянах. Эксперты научили животное двигать курсором по экрану без помощи джойстика.
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