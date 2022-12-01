Компания Илона Маска может начать испытание чипов на людях через полгода

Компания Neuralink планирует через полгода впервые вживить человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук. Об этом заявил владелец Neuralink бизнесмен Илон Маск.

Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США

«Мы думаем, что, возможно, примерно через полгода мы сможем вживить первый [чип] человеку», — цитирует предпринимателя ТАСС.

Маск пообещал, что компания будет действовать аккуратно: по его словам, необходимые меры предосторожности были приняты ранее при вживлении чипа животным во время подобных исследований.

Как отметил бизнесмен, его компания уже подала большую часть необходимых для получения разрешения документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В феврале прошлого года стартап Neuralink провел исследование чипа на обезьянах. Эксперты научили животное двигать курсором по экрану без помощи джойстика. Подключение к чипу осуществляется с помощью iPhone. Специалисты смогли воспроизвести обратную связь, изучив и расшифровав связь нейронной активности с определенными действиями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииИлон Маск
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