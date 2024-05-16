«Некомпетентность и гонения!»: Ученый Гельфанд об увольнении из института РАН

Уволенный из Института проблем передачи информации биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал в эфире НСН о конфликте коллектива ученых с новым руководством.

Новое руководство Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН совершенно некомпетентно, многие сотрудники подвергаются давлению, рассказал один из самых цитируемых российских ученых, доктор биологических наук Михаил Гельфанд в беседе с НСН. По его словам, в институте также работала комиссия РАН, которая скоро представит свой доклад о ситуации.

Ранее Гельфанд сообщил, что был уволен из ИППИ РАН, о чем его уведомили через не использующийся почтовый ящик. По официальной информации ученый был уволен за совместительство: он еще и вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий.

Ученые выяснили, что коронавирус может вызывать проблемы со зрением

Однако конфликтная ситуация в ИППИ стала развиваться давно, после назначенного без объяснения причин нового руководства института в 2023 году. Тогда некоторые ученые возмутились, и после этого начались увольнения тех, кто не согласен с новой политикой руководства.

«Во-первых, это бюрократическая некомпетентность. Принимаются бессмысленные документы, бумаги теряются, замедлились в разы все процедуры. Просто стало невозможно работать. Второе это финансовая непрозрачность. У нас были публикационные надбавки, которые начислялись абсолютно автоматически, по уровню статей. Теперь эта система не работает, и понять, кому из сотрудников какие надбавки платят совершенно невозможно. И третье, и основное, это давление на несогласных. Колоссальная кадровая «чехарда». Были уволены все замы директора, кроме одного, пришли какие-то новые люди. Уволились ключевые специалисты административных служб. Новый замдиректора по общим вопросам никогда не имел отношения к науке», - рассказал биоинформатик.

Сам Гельфанд уточнил, что еще не видел приказ о своем увольнении, и намерен разбираться.

Умер лингвист, академик РАН Юрий Апресян
«В институте работала комиссия РАН. По просьбе коллектива. Дирекция сопротивлялась и пыталась сорвать конференцию сотрудников. Однако она работала. Мои дальнейшие действия будут зависеть от результатов работы комиссии. Пока есть официальный ответ на обращение всех сотрудников, и в этом ответе написано, что комиссия отмечает кризисные проявления в коллективе. Делаю вывод, что окончательный доклад комиссии будет достаточно критичным. После этого будет ясно, что и как делать», - поделился ученый.

Михаил Гельфанд считается самым цитируемым из современных российских ученых. Он активно популяризирует биоинформатику и молекулярную биологию, а также является автором более 230 публикаций в разных научных журналах по метагеномике, регуляторным сигналам и исследованию ДНК, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
ТЕГИ:УченыеУвольнение

Горячие новости

Все новости

партнеры