«Некомпетентность и гонения!»: Ученый Гельфанд об увольнении из института РАН

Новое руководство Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН совершенно некомпетентно, многие сотрудники подвергаются давлению, рассказал один из самых цитируемых российских ученых, доктор биологических наук Михаил Гельфанд в беседе с НСН. По его словам, в институте также работала комиссия РАН, которая скоро представит свой доклад о ситуации.

Ранее Гельфанд сообщил, что был уволен из ИППИ РАН, о чем его уведомили через не использующийся почтовый ящик. По официальной информации ученый был уволен за совместительство: он еще и вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий.