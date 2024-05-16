«Некомпетентность и гонения!»: Ученый Гельфанд об увольнении из института РАН
Уволенный из Института проблем передачи информации биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал в эфире НСН о конфликте коллектива ученых с новым руководством.
Новое руководство Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН совершенно некомпетентно, многие сотрудники подвергаются давлению, рассказал один из самых цитируемых российских ученых, доктор биологических наук Михаил Гельфанд в беседе с НСН. По его словам, в институте также работала комиссия РАН, которая скоро представит свой доклад о ситуации.
Ранее Гельфанд сообщил, что был уволен из ИППИ РАН, о чем его уведомили через не использующийся почтовый ящик. По официальной информации ученый был уволен за совместительство: он еще и вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий.
Однако конфликтная ситуация в ИППИ стала развиваться давно, после назначенного без объяснения причин нового руководства института в 2023 году. Тогда некоторые ученые возмутились, и после этого начались увольнения тех, кто не согласен с новой политикой руководства.
«Во-первых, это бюрократическая некомпетентность. Принимаются бессмысленные документы, бумаги теряются, замедлились в разы все процедуры. Просто стало невозможно работать. Второе — это финансовая непрозрачность. У нас были публикационные надбавки, которые начислялись абсолютно автоматически, по уровню статей. Теперь эта система не работает, и понять, кому из сотрудников какие надбавки платят — совершенно невозможно. И третье, и основное, это давление на несогласных. Колоссальная кадровая «чехарда». Были уволены все замы директора, кроме одного, пришли какие-то новые люди. Уволились ключевые специалисты административных служб. Новый замдиректора по общим вопросам никогда не имел отношения к науке», - рассказал биоинформатик.
Сам Гельфанд уточнил, что еще не видел приказ о своем увольнении, и намерен разбираться.
«В институте работала комиссия РАН. По просьбе коллектива. Дирекция сопротивлялась и пыталась сорвать конференцию сотрудников. Однако она работала. Мои дальнейшие действия будут зависеть от результатов работы комиссии. Пока есть официальный ответ на обращение всех сотрудников, и в этом ответе написано, что комиссия отмечает кризисные проявления в коллективе. Делаю вывод, что окончательный доклад комиссии будет достаточно критичным. После этого будет ясно, что и как делать», - поделился ученый.
Михаил Гельфанд считается самым цитируемым из современных российских ученых. Он активно популяризирует биоинформатику и молекулярную биологию, а также является автором более 230 публикаций в разных научных журналах по метагеномике, регуляторным сигналам и исследованию ДНК, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Мирная инициатива Китая по Украине является реалистичной
- Мантуров допустил, что автомобили Aurus могут появиться на китайском рынке
- Число погибших в ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на 40% с начала года
- В Эстонии отклонили просьбу Нарвы о частичном преподавании на русском языке
- В Госдуме предложили проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг»
- В новом клипе «Мельницы» снялся настоящий волк
- Летевший из Петербурга в Уфу самолет вынужденно сел в Кирове
- В академии Репина не могут представить, что будет со школой Андрияки после его смерти
- Вратарь ЦСКА получил двойной перелом лицевых костей черепа в матче с «Зенитом»
- Певец SHAMAN представил новую песню и клип
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru