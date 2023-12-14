Нейросеть от «Яндекса» превзошла ChatGPT 3.5 в понимании русского языка

Созданная компанией «Яндекс» нейросеть опередила ChatGPT 3.5 по качеству ответов на русском языке, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование компании.

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По результатам исследования сделан вывод, что нейросеть «Яндекса» в 63% случаев справляется с задачами на русском языке лучше, чем разработка от OpenAI.

«Яндекс» запустила собственную нейросеть в 2023 году. Она умеет создавать и перерабатывать тексты. Модель доступна в виртуальном голосовом помощнике «Алиса».

По данным исследования компании Yota, за последний год россияне в три раза чаще стали пользоваться нейросетями. Наиболее популярным оказался проект «Шедеврум», на втором месте – Kandinsky, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Русский ЯзыкИскусственный ИнтеллектЯндекс

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