Нейросеть от «Яндекса» превзошла ChatGPT 3.5 в понимании русского языка
Созданная компанией «Яндекс» нейросеть опередила ChatGPT 3.5 по качеству ответов на русском языке, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование компании.
По результатам исследования сделан вывод, что нейросеть «Яндекса» в 63% случаев справляется с задачами на русском языке лучше, чем разработка от OpenAI.
«Яндекс» запустила собственную нейросеть в 2023 году. Она умеет создавать и перерабатывать тексты. Модель доступна в виртуальном голосовом помощнике «Алиса».
По данным исследования компании Yota, за последний год россияне в три раза чаще стали пользоваться нейросетями. Наиболее популярным оказался проект «Шедеврум», на втором месте – Kandinsky, передает «Радиоточка НСН».
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