Писательница Каменских призналась, что её книги созданы с помощью нейросети
Писательница Светлана Каменских призналась, что все её книги созданы с помощью искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По её словам, на написание одной работы требуется книги «около двух с половиной часов с учетом редактуры». Ещё четыре часа занимает создание обложки и ещё два — публикация.
«Таким образом, в течение одного дня можно с нуля написать свою книгу, и уже вечером она появится в интернет-магазинах», - похвасталась она.
На счету Каменских уже 15 созданных таким образом книг, ещё около 10 находятся в работе.
Ранее автор серии фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин и группа писателей подали иск против компании OpenAI, обвинив её в массовом нарушении авторских прав из-за использования нейросети ChatGPT для создания продолжений цикла, сообщает RT.
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