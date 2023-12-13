Писательница Каменских призналась, что её книги созданы с помощью нейросети

По её словам, на написание одной работы требуется книги «около двух с половиной часов с учетом редактуры». Ещё четыре часа занимает создание обложки и ещё два — публикация.

«Таким образом, в течение одного дня можно с нуля написать свою книгу, и уже вечером она появится в интернет-магазинах», - похвасталась она.

На счету Каменских уже 15 созданных таким образом книг, ещё около 10 находятся в работе.

Ранее автор серии фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин и группа писателей подали иск против компании OpenAI, обвинив её в массовом нарушении авторских прав из-за использования нейросети ChatGPT для создания продолжений цикла, сообщает RT.

