Мединский назвал применение ИИ в литературе данностью
Использование искусственного интеллекта в литературе - «суровая данность», с которой нужно пытаться выстроить отношения. Об этом заявил помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский в беседе с РИА Новости.
«К сожалению, искусственный интеллект используется в литературе вне зависимости от того, что мы думаем об этом, о его возможностях и целесообразности (применения ИИ. - НСН)», - указал он.
Также Мединский рассказал, что кандидатов в члены Союза писателей будут проверять на использование ИИ при создании книг, если получится придумать, как это осуществить.
Между тем замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что ИИ будет со временем принимать устные экзамены у школьников и студентов.
