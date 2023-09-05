«Не только для военных»: Перечислены сферы применения роя дронов
Роевые технологии в беспилотниках пригодятся России для решения как военных, так и гражданских задач, заявил НСН Алексей Чадаев.
Дроны с роевым управлением пригодятся не только для применения в зонах боевых действий, но и для сельского хозяйства, а также для мониторинга за нефтепроводами и линиями электропередач, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.
Ранее российское предприятие «Кронштадт» заключило контракт на создание программного обеспечения для роевого применения дронов, разработку планируют завершить к 2026 году, об этом со ссылкой на организацию сообщает ТАСС. Чадаев объяснил, как происходит «роевое управление» дронами.
«При «роевом управлении» важно, что один из аппаратов выполняет функцию лидера, с которого происходит управление всеми остальными беспилотниками. Потенциально, любой дрон может перехватить эту функцию. Это особенно актуально для военных задач. Вот летит 20 дронов, один управляет, остальные получают команды, а если управляющий дрон сбит, то управление переходит на следующий», - отметил он.
Чадаев подчеркнул, что это пригодится не только в военном деле, но и для решения сельскохозяйственных задач.
«Роевое управление — это не только про военные конфликты, это и про сельскохозяйственное применение. Например, когда вылетает рой дронов и опрыскивает какими-либо удобрениями или пестицидами растения. Это и мониторинг нефтепроводов от утечек и повреждений, то что сейчас делают с помощью вертолетов и малой авиации. Сетка дронов может дистанционно камерами смотреть за состоянием трубопроводов, и при этом обмениваться информацией друг с другом, координироваться относительно друг друга. Еще один способ применения - наблюдение за высоковольтными линиями передач», - перечислил собеседник НСН.
Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что к 2027 году 10 тысяч человек пройдут обучение в Федеральном центре беспилотных авиасистем. Кроме того, откроется высокотехнологичный колледж беспилотной авиации, который будет каждый год выпускать более 350 специалистов отрасли.
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