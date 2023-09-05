«Не только для военных»: Перечислены сферы применения роя дронов

Ранее российское предприятие «Кронштадт» заключило контракт на создание программного обеспечения для роевого применения дронов, разработку планируют завершить к 2026 году, об этом со ссылкой на организацию сообщает ТАСС. Чадаев объяснил, как происходит «роевое управление» дронами.

«При «роевом управлении» важно, что один из аппаратов выполняет функцию лидера, с которого происходит управление всеми остальными беспилотниками. Потенциально, любой дрон может перехватить эту функцию. Это особенно актуально для военных задач. Вот летит 20 дронов, один управляет, остальные получают команды, а если управляющий дрон сбит, то управление переходит на следующий», - отметил он.

Чадаев подчеркнул, что это пригодится не только в военном деле, но и для решения сельскохозяйственных задач.