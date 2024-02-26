СМИ: Apple планирует выпустить дешевую версию Vision Pro
Компания Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов. Об этом в колонке для Bloomberg написал обозреватель Марк Гурман.
Он выяснил, что Apple планирует разработку умных очков, которые станут бюджетной версией гарнитуры Vision Pro. У девайса не будет функции трансляции на экраны AR-изображения, однако его можно будет использовать для звонков и прослушивания музыки.
В компании также размышляют над выпуском наушников со встроенными камерами. Это устройство с камерами низкого разрешение и поддержкой искусственного интеллекта поможет пользователю в повседневных делах.
Обозреватель подытожил, что Apple намерена значительно расширить свое присутствие на рынке носимых гаджетов. В частности, у корпорации есть планы на умное кольцо, которое пока не запущено в разработку.
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