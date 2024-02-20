Apple заплатила самый крупный антимонопольный штраф в России в прошлом году

Компания Apple в прошлом году заплатила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России самый крупный антимонопольный штраф, говорится в Telegram-канале ФАС.

Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах

Американский бренд выплатил 906 миллионов рублей из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

В общей сложности за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 миллиарда рублей в виде антимонопольных штрафов. Из них 2,4 миллиарда составили взыскания, назначенные центральным аппаратом ведомства.

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com/ 3005398
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