Apple заплатила самый крупный антимонопольный штраф в России в прошлом году

Американский бренд выплатил 906 миллионов рублей из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

В общей сложности за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 миллиарда рублей в виде антимонопольных штрафов. Из них 2,4 миллиарда составили взыскания, назначенные центральным аппаратом ведомства.

Ранее ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

