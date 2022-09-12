Внедрение «Честного знака» на торговых точках будет бесплатным

"В соответствии с 54-ФЗ предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, обязаны использовать онлайн-кассы. Те аппараты, которые не поддерживают новое программное обеспечение, подлежали замене с 1 февраля 2022 года. Маркировка не означает, что владелец должен что-либо приобретать дополнительно. К примеру, сканеры 2D, использующиеся для сканирования продукции на кассе, требуют лишь обновления программного обеспечения", - отметил он.

Ранее в Минпромторге предложили отказаться от кассовых чеков в магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

