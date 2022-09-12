Внедрение «Честного знака» на торговых точках будет бесплатным

Внедрение «Честного знака» потребует лишь обновления программного обеспечения, отметила в эфире НСН Юлия Кузьмина.

Для переформатирования кассовых аппаратов старого образца необходимо простое обновление ПО, которое поддерживают кассовые компании. Следовательно, внедрение «Честного знака» на торговой точке сегодня не будет стоить предпринимателям ни копейки. Об этом заявила руководитель проекта товарной группы «Молоко» Центра развития перспективных технологий Юлия Кузьмина в пресс-центре НСН.

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"В соответствии с 54-ФЗ предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, обязаны использовать онлайн-кассы. Те аппараты, которые не поддерживают новое программное обеспечение, подлежали замене с 1 февраля 2022 года. Маркировка не означает, что владелец должен что-либо приобретать дополнительно. К примеру, сканеры 2D, использующиеся для сканирования продукции на кассе, требуют лишь обновления программного обеспечения", - отметил он.

Ранее в Минпромторге предложили отказаться от кассовых чеков в магазинах. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
ТЕГИ:БизнесПредпринимателиТорговля
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