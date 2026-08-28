«Не хотят складок»: Почему Apple вряд ли продемонстрирует складной iPhone
С выходом нового поколения гаджетов Apple не стоит ожидать резкого падения цен на старое поколение, оно случится, но через несколько недель или месяцев, сказал НСН Илья Корнейчук.
Компания Apple вряд ли проведет презентацию складного iPhone в ближайшее время, поскольку следит за продукцией конкурентов, которую считает недостаточно эстетичной, а сделать ее более совершенной технологии пока не позволяют. Об этом НСН заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.
Корпорация Apple проведет мероприятие 9 сентября, на котором, как ожидается, представит первый складной iPhone, сообщил портал Axios со ссылкой на приглашение компании на презентацию. Это станет самым значительным изменением в линейке смартфонов компании и первым крупным запуском при новом гендиректоре Джоне Тернусе, который сменит Тима Кука 1 сентября. Приглашение содержит слоган «сюрприз и блеск», подробности не раскрываются. Помимо складной модели, вероятно, будут показаны новые iPhone и Apple Watch. Корнейчук усомнился, что Apple продемонстрирует складной iPhone.
«Apple только что показали процессоры M5 Ultra и M6 без какого-то крупного ивента. Говорят, что это может быть проходное поколение, ничего особенного от мероприятия я не жду. Складные iPhone мы ждем каждую презентацию, но если бы они были, мы бы сейчас уже видели их прототипы, корпуса в большом количестве. Думаю, Apple над такой моделью действительно работает, но не уверен, будут ли они ее выпускать. Лучшие складные смартфоны сегодня у Huawei и Honor. У них самые тонкие, самые технологичные гаджеты. Только после них по технологичности идет Samsung. Apple ничего не может предпринять, они наблюдают за конкурентами, видят у них складку посередине в складных смартфонах и понимают, что это неэстетично. А технологии пока не готовы к тому, чтобы этой складки не было, в этом проблема», — сказал Корнейчук.
Собеседник НСН добавил, что резкого падения цен на модели предыдущего поколения в России ждать не стоит.
«До России новое поколение доберется тем же вечером, когда начнутся продажи, как и всегда. Но ждать резкого снижения цен на предыдущее поколение не приходится: конечно, стоимость будет падать, но старые iPhone подешевеют только через несколько недель, может быть, месяцев. Если не гнаться за новинкой в первый день, можно и новую модель подешевле купить, и гаджеты из предыдущего поколения. Так всегда было», — отметил он.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне стали меньше доверять Apple из-за удаления российских приложений из AppStore.
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