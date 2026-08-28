Компания Apple вряд ли проведет презентацию складного iPhone в ближайшее время, поскольку следит за продукцией конкурентов, которую считает недостаточно эстетичной, а сделать ее более совершенной технологии пока не позволяют. Об этом НСН заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

Корпорация Apple проведет мероприятие 9 сентября, на котором, как ожидается, представит первый складной iPhone, сообщил портал Axios со ссылкой на приглашение компании на презентацию. Это станет самым значительным изменением в линейке смартфонов компании и первым крупным запуском при новом гендиректоре Джоне Тернусе, который сменит Тима Кука 1 сентября. Приглашение содержит слоган «сюрприз и блеск», подробности не раскрываются. Помимо складной модели, вероятно, будут показаны новые iPhone и Apple Watch. Корнейчук усомнился, что Apple продемонстрирует складной iPhone.