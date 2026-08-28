Число погибших при наводнении в Непале достигло 469

Жертвами сильного наводнения в Непале стали 469 человека. Об этом сообщает The Kathmandu Post, ссылаясь на данные полиции.

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Отмечается, что пропавшими без вести числятся сотни людей. Специалисты продолжают поисково-спасательные операции.

По данным властей Непала, после ЧП был спасен 31 иностранный гражданин, в том числе двое россиян, напоминает RT.

Ранее стало известно, что число пропавших без вести в результате наводнения в Непале превысило тысячу человек. Бедствие затронуло реки Тришули, Бхоти-Коши и Нараяни на границе с Китаем, поток воды снес целые здания и столбы.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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