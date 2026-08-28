У Минобороны России появится своя средняя школа

Правительство России распорядилось создать среднюю общеобразовательную школу Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

«Создать федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22" Министерства обороны Российской Федерации», - говорится в документе.

Основная цель организации - осуществление образовательной деятельности в соответствии с общеобразовательными программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Распоряжение фиксирует предельную штатную численность сотрудников учреждения в количестве 68 человек.

Минобороны предстоит в двухмесячный срок утвердить устав организации и обеспечить государственную регистрацию.

Между тем министерство совместно с Минцифры запустило на портале «Госуслуги» раздел для получения сведений из Центрального архива Минобороны, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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