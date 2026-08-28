В Пентагоне заявили об успешном разминировании Ормузского пролива

США разминировали Ормузский пролив. Об этом заявил глава центрального командования Пентагона Брэд Купер в видеообращении, опубликованном командованием в социальной сети X.

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Как отметил Купер, американские военные достигли важнейшего момента в акватории.

«Мы успешно обезвредили морские мины в Ормузском проливе», - заявил глава командования.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт его страны с Ираном закончится «довольно скоро», поскольку Ормузский пролив открыт и полностью функционирует, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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