Лавров: Россия в дипломатии действует «по-пацански»

По словам главы МИД, «виснуть у кого-то на руках» и «обрабатывать» точкой зрения - это не стиль Москвы. Россия привыкла «делать дела, можно сказать "по-благородному", можно сказать "по-пацански"». Министр напомнил, что так было с Анкориджем, когда российская сторона согласилась с предложением президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

«Мы ударили по рукам. Вот, мол, вам предложение. Мы говорим, что принимаем его без изменений», - рассказал Лавров в интервью РБК.

Министр добавил, что точно такой же позиции Москва придерживалась в 2022 году в переговорах с Украиной в Стамбуле.

Ранее Лавров заявил, что Россия «волею судеб» избавилась от большого числа людей, которые воспринимали специальную военную операцию как «чужое» противостояние, пишет Ura.ru.

