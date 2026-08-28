В Тамбовской области после атаки ВСУ сгорели два дома
Два дома сгорели после атаки украинских беспилотников в Тамбовской области. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на местный оперативный штаб.
Область подверглась атаке киевского режима в ночь на 28 августа.
«В результате террористической атаки вражеских БПЛА сгорели два дома в Рассказовском муниципальном округе», - говорится в сообщении.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, возник пожар, в результате объект был полностью уничтожен, напоминает Ura.ru.
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