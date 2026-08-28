«Желание поговорить»: Лавров объяснил визиты глав ЦРУ и дипслужбы Ватикана в Россию

Визиты в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера означают их желание поговорить с российской стороной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК.

Телеканал обратил внимание, что Галлахер и Рэтклифф оказались в российской столице одновременно «в один и тот же день». Глава МИД прокомментировал визиты.

«В обоих случаях стоит желание тех, кто к нам приезжал, приехать и поговорить», - указал министр.

Ранее Сергей Лавров провел встречу с Полом Ричардом Галлахером, глава МИД поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, пишет 360.ru.

