Свыше 450 тысяч человек поступили в российские вузы в 2026 году

Более 450 тысяч человек поступили в вузы России в рамках приемной кампании текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

«Общее число поступивших... в 2026 году на текущий момент: бакалавриат – 333 583 человека; специалитет – 86 499 человек; базовое высшее образование – 30 077 человек», - указали в ведомстве.

Всего в вузы поступили 450 159 человек.

Минобрнауки подчеркнуло, что в стране продолжается прием в университеты по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, а также ассистентуры-стажировки и аспирантуры. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования сформируют в конце сентября.

Ранее стало известно, что с 2027 года в России начнут поэтапно переходить на новую модель высшего образования по ряду специальностей. Полный переход планируют завершить в течение трех лет, отмечает Ura.ru.

