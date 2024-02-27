«Не хуситы»: В IT-отрасли нашли «российский след» в массовом сбое в мессенджерах
Массовый сбой в мессенджерах мог произойти из-за тестирования какого-нибудь нового российского программного обеспечения, заявил НСН Арсений Щельцин.
Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в эфире НСН заявил, что повреждение кабеля в Красном море не могло вызвать массовые сбои в работе мессенджеров в России.
Пользователи Сети пожаловались на массовые сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber, а также видеохостинга YouTube. Ранее утром в Красном море хуситы повредили подводный кабель, из-за чего некоторые пользователи высказали предположение, что массовые сбои в мессенджерах произошли из-за диверсии.
«Если бы причиной сбоя были хуситы и поврежденный кабель, то Telegram не работал бы и через VPN-сервисы. Как я понимаю, сейчас уже есть подвижки по восстановлению работы сервисов. Вполне вероятно, что чуть позже мы узнаем о тестировании какого-нибудь нового российского программного обеспечения. Я не думаю, что это системная и направленная работа с точки зрения диверсии, а вот с точки зрения тестирования чего-либо – вполне возможно», - сказал собеседник НСН.
Накануне в мобильном операторе МТС сообщили о проблемах в работе связи, домашнего интернета и телевидения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru