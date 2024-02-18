Роскомнадзор объяснил сбой в Telegram проблемами с инфраструктурой
Сбой в работе мессенджера Telegram произошел из-за проблем с инфраструктурой сервиса, говорится в сообщении на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.
В ведомстве заявили, что сбой произошел из-за неполадок в работе внутренней инфраструктуры Telegram. Проблема затронула Россию и ряд других стран, уточнил Роскомнадзор.
Очередной сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи жаловались на нестабильное соединение и проблемы с загрузкой сообщений.
В конце января сбой продолжительностью несколько часов произошел в российском сегменте интернета. Пользователи не могли зайти на сайты, в мобильные приложения банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».
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