Роскомнадзор объяснил сбой в Telegram проблемами с инфраструктурой

В ведомстве заявили, что сбой произошел из-за неполадок в работе внутренней инфраструктуры Telegram. Проблема затронула Россию и ряд других стран, уточнил Роскомнадзор.

Очередной сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи жаловались на нестабильное соединение и проблемы с загрузкой сообщений.

В конце января сбой продолжительностью несколько часов произошел в российском сегменте интернета. Пользователи не могли зайти на сайты, в мобильные приложения банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».

