Роскомнадзор объяснил сбой в Telegram проблемами с инфраструктурой

Сбой в работе мессенджера Telegram произошел из-за проблем с инфраструктурой сервиса, говорится в сообщении на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

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В ведомстве заявили, что сбой произошел из-за неполадок в работе внутренней инфраструктуры Telegram. Проблема затронула Россию и ряд других стран, уточнил Роскомнадзор.

Очередной сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи жаловались на нестабильное соединение и проблемы с загрузкой сообщений.

В конце января сбой продолжительностью несколько часов произошел в российском сегменте интернета. Пользователи не могли зайти на сайты, в мобильные приложения банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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