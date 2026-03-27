«При создании такого проекта речь идет о десятках, если не сотнях миллионов рублей. Основная сложность не в геймплейных механиках, а с лицензированием официальных команд, где однозначно возникнут сложности на этапе официального согласования», - рассказал Пименов.

Для организации игр по сети российским разработчикам, возможно, не придется сотрудничать с крупнейшей цифровой платформой для покупки, загрузки и игры в видеоигры со Steam. Вместо этого может быть подготовлена собственная платформа, однако могут возникнуть сложности для онлайн-игры по всему миру.

«Ничего сложного в том, чтобы поднять свои серверы, нет. Серверы могут браться в аренду, могут использоваться в рамках работы с удаленными сервисами. Но если мы говорим об игре онлайн во всем мире, то тут уже сложнее», - пояснил собеседник НСН.

Большинство аудитории футбольных симуляторов играют в них на приставках, поэтому делать это придется через иностранные компании.

«Российские разработчики смогут создавать игры для PS и XboX, но, чтобы выпускать игру на консолях, придется это делать либо через издателя, либо через иностранное юрлицо», - добавил Пименов.

Выход новой части видеоигры Grand Theft Auto (GTA) — культурное событие, которое задает стандарты и ритм жизни всей индустрии, заявил ранее НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.