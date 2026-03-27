Названы проблемы в создании аналога футбольного симулятора FIFA
Основные сложности - в лицензировании команд, онлайн-игре по всему миру и дороговизне, заявил НСН Михаил Пименов.
Российские разработчики могут создать успешный аналог футбольного симулятора FIFA, заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, если разработчики будут работать в коллаборации с «Газпромом», то это будет быстрый и успешный проект.
Однако при создании аналога футбольного симулятора FIFA российские разработчики столкнутся с проблемами лицензирования официальных команд, возможности онлайн-игры во всем мире, а также выпуском игры на консолях, рассказал НСН руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов.
«При создании такого проекта речь идет о десятках, если не сотнях миллионов рублей. Основная сложность не в геймплейных механиках, а с лицензированием официальных команд, где однозначно возникнут сложности на этапе официального согласования», - рассказал Пименов.
Для организации игр по сети российским разработчикам, возможно, не придется сотрудничать с крупнейшей цифровой платформой для покупки, загрузки и игры в видеоигры со Steam. Вместо этого может быть подготовлена собственная платформа, однако могут возникнуть сложности для онлайн-игры по всему миру.
«Ничего сложного в том, чтобы поднять свои серверы, нет. Серверы могут браться в аренду, могут использоваться в рамках работы с удаленными сервисами. Но если мы говорим об игре онлайн во всем мире, то тут уже сложнее», - пояснил собеседник НСН.
Большинство аудитории футбольных симуляторов играют в них на приставках, поэтому делать это придется через иностранные компании.
«Российские разработчики смогут создавать игры для PS и XboX, но, чтобы выпускать игру на консолях, придется это делать либо через издателя, либо через иностранное юрлицо», - добавил Пименов.
Выход новой части видеоигры Grand Theft Auto (GTA) — культурное событие, которое задает стандарты и ритм жизни всей индустрии, заявил ранее НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.
- «Головы не полетят»: Трамп не накажет Украину за вмешательство в выборы
- Автора фильма «Господин Никто против Путина» признали иноагентом
- Клименко заявил, что маркировка ИИ-контента ничем не поможет
- «Собачка без наград»: Сергей Члиянц раскрыл, как «Ветер» продирается в прокат
- Путин объяснил, на чем основана уникальность России
- Лидер «Миража» заявил о помолодевшей аудитории группы
- Названы проблемы в создании аналога футбольного симулятора FIFA
- МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за атаки на «Русский дом»
- Москвичей пригласили на классические спектакли в современной интерпретации
- Захарова назвала причину агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы