Названы основные ошибки при «холодном» запуске двигателя
Многие водители допускают типичные ошибки при запуске двигателя в холодную погоду – в частности, долго крутят стартером, хотя никаких вспышек двигатель не производит. Тем самым они «сажают» аккумулятор, рассказал руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.
По словам автоэксперта, при первом запуске нужно включить свет и электронные помощники, чтобы дать аккумуляторной батарее «взбодриться».
«И самое главное – ни в коем случае не крутить стартер слишком долго. Если вы дали нагрузку, и аккумулятор «взбодрился», покрутите секунд 5-7. Если вспышки нет, подождите секунд 20-30 и ещё раз повторите», - отметил Мартыненко в эфире «Радио 1».
Кроме того, автоэксперт предостерёг от неправильного прикуривания автомобиля. Так, аккумулятор донорского автомобиля нельзя напрямую подключать проводами к аккумулятору машины, которую надо завести – он может рассыпаться.
В этом случае правильно соединять «плюс» с «плюсом» напрямую, а «массу» (чёрный минусовый провод) подключать не к «массе» аккумулятора, а двигателя автомобиля, который необходимо завести.
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