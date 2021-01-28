Названы основные ошибки при «холодном» запуске двигателя

«И самое главное – ни в коем случае не крутить стартер слишком долго. Если вы дали нагрузку, и аккумулятор «взбодрился», покрутите секунд 5-7. Если вспышки нет, подождите секунд 20-30 и ещё раз повторите», - отметил Мартыненко в эфире «Радио 1».

Кроме того, автоэксперт предостерёг от неправильного прикуривания автомобиля. Так, аккумулятор донорского автомобиля нельзя напрямую подключать проводами к аккумулятору машины, которую надо завести – он может рассыпаться.

В этом случае правильно соединять «плюс» с «плюсом» напрямую, а «массу» (чёрный минусовый провод) подключать не к «массе» аккумулятора, а двигателя автомобиля, который необходимо завести.

