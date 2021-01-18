Автомобилистов предупредили о критических для машины морозах
В сильные морозы существует риск, что автомобиль не заведётся: критической для машины температурой считается -25°, заявил автоэксперт Андрей Ломанов.
«Ниже – это уже не очень хорошо для электроники, аккумулятора, двигателя, потому что холодный пуск – это игра с огнём, ничего хорошего из этого не получится», - предупредил он в эфире «Радио 1» и посоветовал воздержаться от поездок в такой мороз.
В холодную погоду проблемы возникают в основном с карбюраторными автомобилями. При исправной и относительно новой аккумуляторной батарее машины должна заводиться без проблем и при низких температурах, добавил Ломанов.
Морозная погода установилась в Московском регионе в последние дни. В частности, на понедельник, 18 января, синоптики прогнозировали пик холода: ночью в Москве прогнозировали 23-25 градусов мороза, по области – минус 23-28 градусов. Предстоящая Крещенская ночь тоже будет морозной - до минус 25 градусов.
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