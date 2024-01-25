НАСА объяснило периодические выбросы метана с поверхности Марса

Метан был обнаружен несколько раз близ поверхности планеты марсоходом Curiosity. Специалисты обнаружили, что его содержание колеблется в зависимости от сезона и в суточном масштабе времени. Так как источник метана на планете, по всей вероятности, содержится под землей, ученые сделали вывод, что атмосферные изменения связаны с пока неизвестным механизмом транспортировки газа в атмосферу.

Ученые также смоделировали, как метан адсорбируется порами горных пород, что является температурно-зависимым процессом, способствующим колебаниям уровня метана.



