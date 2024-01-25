НАСА объяснило периодические выбросы метана с поверхности Марса
Ученые НАСА назвали вероятную причину периодических выбросов метана на Марсе. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Planets.
Метан был обнаружен несколько раз близ поверхности планеты марсоходом Curiosity. Специалисты обнаружили, что его содержание колеблется в зависимости от сезона и в суточном масштабе времени. Так как источник метана на планете, по всей вероятности, содержится под землей, ученые сделали вывод, что атмосферные изменения связаны с пока неизвестным механизмом транспортировки газа в атмосферу.
Ученые также смоделировали, как метан адсорбируется порами горных пород, что является температурно-зависимым процессом, способствующим колебаниям уровня метана.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финские пограничники задержали 18 нарушителей на границе с Россией
- Собственники аварийного жилья получат право на внеочередное получение квартиры
- Путин объявил о повышении президентских стипендий
- В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
- В России предложили привлекать заключенных к уборке улиц
- К юбилею «Мосфильма» покажут лучшие фильмы каждого десятилетия
- Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд
- Мишустин: с 1 февраля проиндексируют более 40 пособий и выплат
- В Кемерово взрослые и ребенок пострадали при наезде иномарки на остановку
- Россельхознадзор: Турция к 25 января ввезла в Россию 1,5 млн яиц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru