По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих.

Также российские войска подбили 215 танков, 147 БМП и 120 БТР, 1190 боевых бронированных машин и 992 автомобиля.

Кроме того, были уничтожены 297 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS.

Ранее в Курской области был ликвидирован вступивший в ряды ВСУ актёр Петр Великий, сообщает RT.

