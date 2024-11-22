Потери ВСУ в Курской области превысили 34 690 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении 150 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих.
Также российские войска подбили 215 танков, 147 БМП и 120 БТР, 1190 боевых бронированных машин и 992 автомобиля.
Кроме того, были уничтожены 297 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS.
Ранее в Курской области был ликвидирован вступивший в ряды ВСУ актёр Петр Великий, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru