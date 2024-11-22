Глава Роскосмоса Борисов: Человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет
Человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире «Соловьев Live».
По его словам, за это время юудут созданы новые носители, которые позволят гораздо быстрее добираться до этой отдаленной планеты. Все шансы добраться до Марса есть у компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, добавил Борисов.
До этого глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях заявил, что может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship. По его словам, это может произойти в ближайшие два года при условии, что ему не будет мешать «американская бюрократия».
Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса. Согласно данным, сумма соглашения NASA и Rocket Lab составила 625 тысяч долларов, передает «Радиоточка НСН».
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- Глава Роскосмоса Борисов: Человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru