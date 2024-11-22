Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области

В Ясных Зорях беспилотник полностью уничтожил легковой автомобиль и повредил фасад коммерческого объекта. В Борисовке также пострадала легковушка. Также в частном доме была перебита газовая труба.

Последствия инцидентов уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

