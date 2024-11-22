Лавров назвал полезным испуг Зеленского после удара РФ «Орешником» по ОПК Украины

То, что президент Украины Владимир Зеленский испугался после применения Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» на Украине, это полезный результат, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров также отметил, что Зеленский стал обвинять своих хозяев в том, что они оставляют его безоружным перед лицом такого шага со стороны России.