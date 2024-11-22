Лавров назвал полезным испуг Зеленского после удара РФ «Орешником» по ОПК Украины

То, что президент Украины Владимир Зеленский испугался после применения Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» на Украине, это полезный результат, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров также отметил, что Зеленский стал обвинять своих хозяев в том, что они оставляют его безоружным перед лицом такого шага со стороны России.

Зеленский потребовал отреагировать на пуск ракеты «Орешник»

«Наверное, это полезный результат, потому, что хотя бы быть поближе к реальности - это уже полезно», - отметил глава российского МИД.

Он также отметил, что разрешением применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России действующий президент США Джо Байден стремится оставить как можно более плохое наследство следующей администрации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал удар ВС РФ новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» по территории Украины «ужасающей эскалацией», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:УкраинаМИД РФСергей Лавров

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