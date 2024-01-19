Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль

Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль, сообщило японское агентство аэрокосмических исследований.

В NASA усомнились в возможности высадки на Луну в конце 2025 года

Таким образом Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли.

В начале января NASA отложило старт лунных миссий Artemis II и Artemis III. Причиной управление назвало вопросы безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Роскосмос
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