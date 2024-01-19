Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль
19 января 202418:24
Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль, сообщило японское агентство аэрокосмических исследований.
Таким образом Япония стала пятой страной в мире, посадившей свой модуль на естественный спутник Земли.
В начале января NASA отложило старт лунных миссий Artemis II и Artemis III. Причиной управление назвало вопросы безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru