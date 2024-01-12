NASA назвало 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений
Ученые NASA по результатам исследований пришли к выводу, что 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Об этом заявил директор управления Билл Нельсон, пишет ТАСС.
Средняя годовая температура составила 1,2 градуса по Цельсию. Самым жарким месяцем стал июль, когда показатель повышался до 1,4 градуса. Это рекорд с 1880 года, когда стартовали наблюдения.
По словам Нельсона, выводы ученых говорят о наличии климатического кризиса планетарного масштаба.
В прошлом году крупнейший в мире айсберг А23а начал таять впервые за 30 лет. Его вынесло на чистую воду в Южном океане, передает «Радиоточка НСН».
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