NASA назвало 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений

Ученые NASA по результатам исследований пришли к выводу, что 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой. Об этом заявил директор управления Билл Нельсон, пишет ТАСС.

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Средняя годовая температура составила 1,2 градуса по Цельсию. Самым жарким месяцем стал июль, когда показатель повышался до 1,4 градуса. Это рекорд с 1880 года, когда стартовали наблюдения.

По словам Нельсона, выводы ученых говорят о наличии климатического кризиса планетарного масштаба.

В прошлом году крупнейший в мире айсберг А23а начал таять впервые за 30 лет. Его вынесло на чистую воду в Южном океане, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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