ВСУ пытались атаковать Мариуполь беспилотником

Украинский беспилотник пытался атаковать центр Мариуполя. Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«В день празднования 1 Мая боевики вооруженных формирований Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку... с использованием БПЛА самолетного типа», - рассказали в ведомстве.

Дрон был вооружен боевым фугасным зарядом с поражающими элементами. Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила и подавила аппарат, взрывотехники обезвредили заряд.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 2 мая над территорией России уничтожили 121 украинский БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:БеспилотникиМариупольФСБ

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