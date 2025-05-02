ВСУ пытались атаковать Мариуполь беспилотником
Украинский беспилотник пытался атаковать центр Мариуполя. Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.
«В день празднования 1 Мая боевики вооруженных формирований Украины предприняли попытку совершить террористическую атаку... с использованием БПЛА самолетного типа», - рассказали в ведомстве.
Дрон был вооружен боевым фугасным зарядом с поражающими элементами. Система РЭБ «Купол Донбасса» перехватила и подавила аппарат, взрывотехники обезвредили заряд.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 2 мая над территорией России уничтожили 121 украинский БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru