Касперская предсказала массовую эмиграцию IT-специалистов из-за пандемии

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к массовой эмиграции IT-специалистов. Об этом предупредила глава ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. Свои мысли она изложила в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РБК.

В письме говорится, что если компании, которые не справились с кризисом, начнут сокращать сотрудников, то страну могут покинуть порядка 15 тысяч IT-специалистов, сообщает телеканал «360».

Касперская ссылается на результаты опроса, согласно которым средняя выручка российских разработчиков программных продуктов в мае сократилась почти вдвое. По ее мнению, чтобы допустить прогнозируемой ситуации, необходимо включить отрасль в список наиболее пострадавших от пандемии.