Касперская предсказала массовую эмиграцию IT-специалистов из-за пандемии
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к массовой эмиграции IT-специалистов. Об этом предупредила глава ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. Свои мысли она изложила в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РБК.
В письме говорится, что если компании, которые не справились с кризисом, начнут сокращать сотрудников, то страну могут покинуть порядка 15 тысяч IT-специалистов, сообщает телеканал «360».
Касперская ссылается на результаты опроса, согласно которым средняя выручка российских разработчиков программных продуктов в мае сократилась почти вдвое. По ее мнению, чтобы допустить прогнозируемой ситуации, необходимо включить отрасль в список наиболее пострадавших от пандемии.
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с РИА ФАН заявил, что остановить отток IT-специалистов из страны можно лишь одним способом - дать им достойную зарплату.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии COVID-19.
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