«Аналоги есть»: Российские специалисты сумеют обойти блокировку AutoCAD

Российские умельцы смогут при необходимости обмануть программу AutoCAD в случае ее блокировки и заставить ее работать даже при наличии доступа к интернету, однако необходимо создавать собственные аналоги, коих в России уже более двадцати. Об этом НСН заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. Эксперты полагают, что из-за массовости использования этого ПО можно ожидать появления версии пиратской программы с ограниченным доступом в интернет. Полная блокировка AutoCAD в России может привести к срывам сроков строительных проектов и финансовым потерям. По словам Щельцина, первые признаки блокировки появились еще в 2022 году, сейчас в этом направлении активно работает импортозамещение.