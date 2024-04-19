«Аналоги есть»: Российские специалисты сумеют обойти блокировку AutoCAD
Сегодня в наиболее критичных процессах уже произошло импортозамещение программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в России существует более двадцати ее качественных аналогов, сказал НСН Арсений Щельцин.
Российские умельцы смогут при необходимости обмануть программу AutoCAD в случае ее блокировки и заставить ее работать даже при наличии доступа к интернету, однако необходимо создавать собственные аналоги, коих в России уже более двадцати. Об этом НСН заявил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в России началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. Эксперты полагают, что из-за массовости использования этого ПО можно ожидать появления версии пиратской программы с ограниченным доступом в интернет. Полная блокировка AutoCAD в России может привести к срывам сроков строительных проектов и финансовым потерям. По словам Щельцина, первые признаки блокировки появились еще в 2022 году, сейчас в этом направлении активно работает импортозамещение.
«AutoCAD используют поголовно все направления, причем первые звоночки блокировки появились еще в 2022 году. Учитывая, что у нас есть огромное количество CAD-систем для проектирования различных объектов, которые могут заменить AutoCAD от Autodesk, в более критичных процессах уже произошло импортозамещение. А коммерческим структурам, как правило, нужна максимальная широта используемых данных, возможностей, знаний и так далее. Конечно, они стараются не ограничиваться российскими версиями и до последнего используют иностранные. Им будет несколько некомфортно. Вообще системы, которые проверяют целостность ключей, сертификатов, лицензий через интернет, начали развиваться еще в начале 2000-х годов, это очень старый формат. Видимо, сейчас появилось желание принудительно заблокировать эти версии, поскольку при распространении пиратских версии, можно повлиять на повышение доли лицензионных версий, а блокировка всего подряд вызывет негатив у пользователей», — сказал Щельцин.
Собеседник НСН отметил, что пользователи подобных иностранных программ готовы к их скорой блокировке и ищут пути ее обхода.
«С давних времен все промышленное и корпоративное ПО синхронизируется с интернетом. Его владельцы знают не только информацию о лицензии, а вообще все детали его использования. При такой блокировке российские умельцы явно найдут возможность обмануть систему, показать ей, что нет доступа к интернету, что она не может проверить обновления, поэтому должна работать, или что она находится в другой стране, где может работать, или использовать иные форматы, при которых она не сможет выполнить проверку. Как правило, блокировка на использование — это запись на один файлик, который можно удалить, и эта блокировка спадет. Наверное, это будет неким решением для тех, кому очень надо некоторое время попользоваться программным обеспечением. А так для сложных процессов надо уже импортозамещаться по полной программе. У нас сегодня более двадцати качественных аналогов AutoCAD — федеральные министерства и ведомства в рынке уже много лет, просто они изначально были заточены на локальные задачи, а сейчас — под более широкие», — подытожил он.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что интернет-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать по требованию закона, запрещающего популяризацию VPN-сервисов.
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