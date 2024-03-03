VPN и «Викепидея»: Роскомнадзор ужесточает требования к «обходным» сервисам

Парламентарий напомнил, что у регулятора есть ряд претензий к «Википедии», вынесены судебные решения. При этом он признал, что сблокировка ресурса может вызвать дискомфорт у пользователей.



Ранее Роскомнадзор направил администрации русскоязычного раздела «Википедии» повторное уведомление с предупреждением о блокировке из-за статьи о российской спецоперации на Украине.



Кроме того, в России с 1 марта Роскомнадзор начал блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, сообщает РИА Новости.