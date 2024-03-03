VPN и «Викепидея»: Роскомнадзор ужесточает требования к «обходным» сервисам
Сервисы VPN и сайт «Викепидея», содержащий информацию, которая не соответствует российскому законодательству, Роскомнадзор может заблокировать, хотя политики сомневаются. С ними спорит эксперт Герман Клименко.
Интернет-энциклопедию «Википедия» могут заблокировать по требованию закона, запрещающего популяризацию VPN-сервисов, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Парламентарий напомнил, что у регулятора есть ряд претензий к «Википедии», вынесены судебные решения. При этом он признал, что сблокировка ресурса может вызвать дискомфорт у пользователей.
Ранее Роскомнадзор направил администрации русскоязычного раздела «Википедии» повторное уведомление с предупреждением о блокировке из-за статьи о российской спецоперации на Украине.
Кроме того, в России с 1 марта Роскомнадзор начал блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, сообщает РИА Новости.
Речь идет, в том числе, о VPN-сервисах или прокси-серверах. Приказ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.
Велика вероятность того, что Роскомнадзор заблокирует «Википедию». Об этом в беседе с НСН заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
«VPN – это такая двоякая история. Роскомнадзор постепенно добивает VPN, которые находятся в App Store, учится их блокировать, регулярно уведомляет ЦБ, чтобы банки, которые пользуются этими сервисами, не пользовались ими. По идее, все доступные VPN должны соблюдать предписания Роскомнадзора и не показывать запрещенные страницы. Я предполагаю, что те, кто сейчас пользуется недавно заблокированными сайтами, и будут пользоваться «Википедией». Не думаю, что их станет радикально больше. Дырки для опытных пользователей VPN останутся, но, скорее всего, их поголовье будет сокращаться за счет действий Роскомнадзора», - заключил экс-советник президента.
В России не планируют запрещать VPN. Такое заявление в своём Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
РКН начал ограничивать доступ к сайтам с методами обхода блокировок
На видео, которое опубликовал парламентарий, он говорит, что считает такое решение правильным.
«Запрета VPN, как VPN, не планируется. Я считаю, что это правильно», - сказал депутат.
О том, что никаких решений о запрете VPN в России сейчас нет, заявил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По данным аналитиков компании Platforma, в прошлом году в России число граждан, использующих VPN-сервисы, выросло на 37%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Создан российский аналог «Википедии» - сайт «Рувики», который содержит 1 971 639 статей на русском языке.
Для успешной конкуренции с «Википедией» важно проработать механизм, при котором статьи российского аналога занимали бы первые места в выдаче поисковых запросов, рассказал НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
«Конкурировать с признанным обычным вариантом «Википедии» нашим коллегам будет очень сложно. Несмотря на достоверность и потраченные бюджеты. Нужно будет договариваться с «Яндекс» о том, чтобы в выдаче первыми ответами показывались результаты аналога. Возможно, это будет решено автоматически. Готовится или уже существует постановление о том, что заблокированные ресурсы должны быть изъяты из выдачи», - сказал Клименко.
Ранее Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ресурс с сообществами Steam. Решение о запрете страницы приняли в МВД 22 февраля, при этом неизвестно, по какой причине оно было принято. Сейчас сайт свободно открывается без VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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